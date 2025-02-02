У своїй свідомості Путін воює з Америкою, і вважає, що перемагає, – Зеленський

Російський диктатор Владімір Путін у своїй свідомості воює з НАТО та Заходом, а не з Україною. Й ба більше, він вважає, що нібито перемагає у цій війні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю для Associated Press.

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Путін вважає, що воює із Заходом

Президент України в інтерв'ю поділився думкою про те, як у Росії сприймають війну. Так, за словами Зеленського, російський диктатор Путін вважає, що воює з НАТО та США, а не з Україною. Подібними заявами воєнний злочинець намагається показати, що Україна нібито не є суверенним об'єктом.

У своїй свідомості він (Владімір Путін – 24 Канал) воює з Америкою – і вважає, що перемагає. Але на полі бою, незважаючи на всі труднощі, Україна не дозволила йому перемогти,

– заявив Зеленський.

Український лідер додав, що Путіну не треба перемагати Україну. Зеленський пояснив, що у випадку, якщо світ піде на компроміс з російським диктатором і він залишиться безкарним, то це стане небезпечним сигналом, що агресія працює, а Путін зможе буквально заявити про свою перемогу.

Зеленський переконаний, що інші авторитарні лідери можуть побачити, як Путіну зійде з рук знищення суверенітету іншої держави. Відтак, за словами президента, переговори про Україну без України є небезпечними.

В інтерв'ю Зеленський додав, що Путін не хоче справжніх переговорів. За його словами, російський диктатор знову наполягатиме, що "веде війну із Заходом". Зеленський вважає, що коли Трамп скаже йому про те, що Україна має бути за столом переговорів, то російський диктатор знову шукатиме виправдання.