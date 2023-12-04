Росія вперше допустила Україну до військовополонених, – Лубінець розповів деталі

Російська сторона вперше допустила Україну до військовополонених. Так, вдалося поспілкуватися зі 119 Героями, які нині перебувають у російському полоні.

Про це в ефірі телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він уточнив, що частина українців, з якими вдалося поспілкуватися, не була верифікована як військовополонені, передає 24 Канал.

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Україна змогла поспілкуватися з Героями у російському полоні

Омбудсман повідомив, що це вперше українська сторона змогла поспілкуватися з військовополоненими, яких утримує Росія. Він наголосив, що Україна на постійній основі виконує весь спектр Женевських конвенцій. Проблеми виникають завжди з російською стороною, але окупанти вперше пішли на такий крок і показали відео з полоненими.

Вперше нам повідомили й показали відео зі 119 нашими Героями, які знаходяться в полоні. Частина з них була верифікована як військовополонені, частина – не була верифікована. Навіть є троє хлопців, які за нашими даними вважалися такими, що можуть бути загиблими, але це було не точно. Отже, для нас цей інструментарій – зрозуміти, що наші принаймні живі,

– повідомив Лубінець.

Уповноважений ВР з прав людини додав, що не може назвати полонених здоровими, адже окупанти тримають їх у жахливих умовах. За словами Лубінця, військовополонені також змогли поспілкуватися з рідними. Дехто з полонених зміг поговорити з сім'єю телефоном в реальному форматі, а дехто – у такому відеозверненні, які Україна отримала від російської сторони. Такі відео українська сторона вже передала близьким та рідним військовополонених.

Лубінець наголосив, що це було перше таке спілкування, пілотне. Він уточнив, що цього було дуже складно досягти.

Повірте, це була непроста домовленість, щоб ми вийшли на такий формат. Можу офіційно заявити, що у нас є домовленість до кінця цього року. Напередодні Різдвяних свят і Нового року відбудеться ще 3 відвідування по такій же кількості військовополонених. Я сподіваюся, що ми відвідаємо до 400 наших громадян,

– заявив омбудсман.

Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста

Лубінець повідомив, що Україна звернулася до Моніторингової місії ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста через розстріл беззбройних українських військових, які здавалися у полон. Омбудсман уточнив, що вже надіслав офіційні листи.

Уповноважений з прав людини додав, що не очікує якихось "проривних результатів". Але українська сторона мусить повідомляти про воєнні злочини росіян, аби у майбутньому ООН додала їх до своїх звітів.

"Це не перший випадок, і ми можемо припускати, що, на жаль, не останній випадок, коли РФ цинічно порушує Женевські конвенції й весь спектр міжнародного гуманітарного права. Якщо чесно, я не очікую якихось проривних результатів від МКЧХ та від ООН", – повідомив Лубінець.