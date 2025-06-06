Росія вперше за 8 місяців завантажила на Ту-95МС та Ту-160 майже повний боєкомплект Х-101, – ЗМІ

Росія для масованої атаки на Україну вночі 6 червня використала лише сім бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160. Їх довелося завантажити майже по максимуму.

Це свідчить про високі втрати Росії у стратегічній авіації внаслідок ударів України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Defense Express.

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Кожна "тушка" у середньому несла 5 ракет, замість 1 – 3

Видання пише, що росіяни змогли залучити до останнього обстрілу, який вони називали "ударом-відповіддю" за операцію "Павутина", лише 5 Ту-95МС та 2 Ту-160, з яких випустили 36 крилатих ракет.

Таким чином, кожен бомбардувальник у середньому ніс по 5 ракет. Раніше окупанти завантажували максимум 1 – 3 ракети для зменшення навантаження та продовження строку служби літаків.

Востаннє максимальна завантаженість бортів була у серпні 2024 року. Тоді росіяни атакували Україну 77 крилатими ракетами з 11 літаків Ту-95МС.

У Defense Express вважають, що 6 червня Росія випустила по Україні понад 36 ракет, про які говорили у Повітряних силах ЗСУ. Однак, не усі з них долетіли, бо частина ракет, як це часто буває, падає на російській території.

Також там зауважили, що окупанти вдруге поспіль використовують дефіцитні Ту-160 для обстрілів України, як це було, наприклад, під час попередньої масштабної атаки 26 травня. Раніше вони злітали ледь не раз на пів року – рік.

Ймовірно, ворог намагається таким чином забезпечити велику потужність ракетного залпу, попри брак стратегічних бомбардувальників.

Експерти зауважують, якщо Росія хоче підтримувати аналогічний темп та потужність залпу крилатими ракетами, то у неї не залишається вибору, як постійно повністю завантажувати обмежену кількість своїх літаків. Інших перспектив у найближчий час у них немає.