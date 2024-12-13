Росія вранці запустила 93 ракети та майже 200 дронів, – Зеленський про масований удар

Росія зранку 13 грудня масовано атакувала Україні різними видами озброєнь. Володимир Зеленський відреагував на черговий цинічнй обстріл.

Президент України розповів, що Росія запустила 93 ракети. Про це пише 24 Канал із посиланням на офіційне повідомлення Зеленського.

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Потрібна реакція світу

За словами Зеленського, була й щонайменше одна північнокорейська ракета.

Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни залучили в цій атаці майже 200 безпілотників. Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці,

– розповів президент.

Він наголосив, що у цьому й полягає "мирний" план Путіна – знищити все, так він показує своє бажання сісти за стіл "перемовин".

Крім цього, український лідер підкреслив, що Путін не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет.

Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор,

– пояснив він.

Відсутність реакції чи звикання до терору Путін сприймає як дозвіл продовжувати. Зеленський також сказав, що Україні потрібні засоби ППО та підсилення санкцій щодо Росії.

Він вкотре повторив, що розмовами російського президента не зупинити. Для цього потрібна сила.