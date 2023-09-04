У перші дні вторгнення росіяни вразили 20% об'єктів авіації ЗСУ, – Буданов

На початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, Кремль стягнув на аеродроми понад 500 літаків останніх моделей. У розвідці розповіли, що окупанти хотіли ще на землі знищити здатність України чинити спротив у небі.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики Росії", як російські загарбники намагались знищити нашу авіацію в перші години та хвилини вторгнення, пише 24 канал.

Дивіться також Заважав Силам оборони: українські бійці знищили розхвалений росіянами "Аванпост"

Скільки нашої авіації знищили росіяни на початку вторгнення

Кирило Буданов пригадав, що на початку повномасштабної війни Росія завдала ракетно-бомбових ударів по:

основних аеродромах базування нашої авіації;

місцях дислокації частин протиповітряної оборони;

частинах радіотехнічних військ.

За словами генерал-майора, потужність цих ударів не відповідала поставленому перед повітряно-космічними силами Росії завданню. Тобто Росії не вдалось знищити наші повітряні сили, як планували вороги.

Завдяки вчасно отриманій від воєнної розвідки точній інформації про масштаби, напрямки та час повітряної навали, наші оборонці неба встигли розосередити літаки та зенітно-ракетні комплекси.

Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі,

– розповів Кирило Буданов.

За його словами, те, що росіянам не вдалося знищити більшу частину українських комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації.

Росіяни бояться залітати на нашу територію

Керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш розповів, що російські окупанти намагаються завдати вогневого ураження по Україні, наскільки це можливо, з крайніх позицій.

Тобто, не підлітаючи близько до фронту, аби не потрапляти в зону ураження ППО, яка постійно може бути на новому напрямку. Це кожного разу для них великий сюрприз, тому вони бояться,

– пояснив керівник пресслужби.

Варто зауважити, що наші військові ліквідували 17 серпня ще два ворожі Ка-52. Їх збили на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Окрім того, буквально нещодавно наші розвідники провели унікальну спецоперацію "Синиця", коли Україні вдалося отримати російський вертоліт Mі-8 та обладнання, яке він перевозив. Зокрема, деталі до літаків Су-27 та Су-30СМ.