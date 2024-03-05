Потужні системи, які збивають все: чим ЗСУ вдалося знищити стільки російських літаків

За останні кілька тижнів росіяни втратили 15 бойових літаків. Суттєві втрати неминуче зменшили можливості Росії на полі бою. Такий успіх ЗСУ став можливим завдяки підтримці партнерів.

Важливою складовою знищення російських "Сушок" також стало збиття літака А-50. Фактично російська авіація втратила "очі". Про те, чим вдалося збити літаки, 24 Каналу розповів Олег Катков – головний редактор Defence Express.

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Завдяки чому відбувся "літакопад"

За лютий Повітряні сили ЗСУ фактично встановили рекорд по збиттю російських літаків – 13 ворожих бортів приречені на "вєчний польот". У цьому українським військовим допомогли безпосередньо засоби знищення авіації.

Річ у тім, що наприкінці 2023 року Німеччина офіційно передала ще один комплекс Patriot. Президент України на початку 2024 року повідомив, що до України прибули ще дві системи ППО, які "можуть збивати все".

У цьому формулюванні "може збивати все" залишається два варіанти з того, що Україна вже отримувала: це Patriot та SAMP/T. Передача SAMP/T під великим питанням, тому що один ЗРК з дуже великими проблемами на двох збирали Франція та Італія. Тож залишається лише Patriot,

– припустив Олег Катков.

Вочевидь за останній час Україна отримала нові комплекси Patriot, які можуть збивати аеродинамічні цілі на дальності 150 – 160 кілометрів.

"Через дуже ризиковані операції, шляхом розміщення елементів Patriot у засідці, якщо це звісно він, можна знищувати носії БК. Тому що дальність скидання керованих авіабомб – 50 – 70 кілометрів. Тож в теорії розміщений Patriot у прифронтовій зоні дозволяє діставати до літаків", – зазначив Катков.

Іншим дуже важливим фактором, який повпливав на подальше ураження російських винищувачів, стало збиття літака далекого радіолокаційного виявлення та управління росіян А-50. Він не лише виявляє українські літаки, але й загалом керує російською авіацією.

Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Тобто А-50 може виявляти роботу РЕБ, фіксувати пуски зенітних ракет. У такий спосіб віг може попереджати літаки, які потрапляють під ураження, про те, що їм необхідно зробити зенітний маневр. Вже понад тиждень в українському повітряному просторі не фіксують присутність А-50, тобто він не виконує своїх функцій. Через те російську авіацію збивати стало дещо легше.

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