"Чарівної пігулки" немає: чи може Росія протидіяти масовому збиттю літаків

Повітряні сили ЗСУ показують фантастичні результати роботи. Росія втратила 15 винищувачів за минулі два тижні, що не може не позначитись на ситуації на полі бою.

Водночас Росії складно зробити щось зі вкрай негативною для себе статистикою. Про це 24 Каналу розповів Давид Гендельман – військовий експерт з Ізраїлю. За його словами, українська ППО зараз працює набагато активніше.

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Росіяни не мають чого протиставити

Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків, більшість з яких – винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрата такої кількості бортів за відносно короткий час – це проблема, і не має особливих рішень. Кількість обстрілів української ППО збільшилась, російській авіації зараз важче працювати,

– наголосив Давид Гельдман.

Власне, російським пілотам доводиться вагатися, чи варто узагалі вилітати на бойове завдання, адже шанс потрапити під вогневе ураження зараз величезний.

"Якихось нових чарівних засобів, що можна було б протиставити, у Росії все одно немає. Їм залишається робити те саме, але більше остерігатися від ППО. Не видно якихось системних рішень. Ймовірно, росіяни будуватимуть плани щодо системнішого ураження української ППО", – зазначив військовий експерт.

Окрім втрати чималої кількості літаків, для росіян не меншою проблемою є втрата пілотів, на підготовку яких витрачали роки та величезні кошти. Звісно, в Росії продовжують навчати нових пілотів, однак це довгий процес.

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