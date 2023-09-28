Від початку повномасштабної війни Росія у боях втратила 90 літаків, – британська розвідка
Джерело:Міноборони Великої Британії
Росія зазнає колосальних втрат на полі бою. Зокрема, за оцінками британських розвідників, вона вже втратила у боях майже сотню літаків.
Розвідники Великої Британії повідомляють, що з лютого 2022 року Повітряно-космічні сили Росії втратили в боях приблизно 90 літаків. Крім того, польоти на деяких типах бойових літаків відбуваються інтенсивніше, ніж у мирний час.
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Літаки виходять з ладу
Усі літаки мають прогнозований термін служби в годинах польоту. Цілком ймовірно, що завдяки такому додатковому використанню у військовий час термін служби авіації суттєво скорочується.
Виникає потреба в додатковому обслуговуванні, проте це ускладнюється дефіцитом запасних частин через зростаючий попит і міжнародні санкції.
Можливість збільшувати кількість вильотів над окупованою Україною зберігається, проте життєздатність російської тактичної авіації знижується через тривалість війни проти України.
Росія має проблеми з авіацією
- На початку повномасштабної війни, яку Росія почала проти України, Кремль стягнув на аеродроми понад 500 літаків останніх моделей. У розвідці розповіли, що окупанти хотіли ще на землі знищити здатність України чинити спротив у небі.
- Однак з часом санкції набрали сили й російські літаки почали розбиватися, не долітаючи до України. Це вкотре доводить, що російська авіація перебуває в кризі, адже залежить від постачання іноземних деталей.
- Другим фактором, який впливає на непрямі втрати російської авіації, є втрата пілотів. Найімовірніше, нещодавнє падіння російського Су-30 було зумовлене низьким рівнем підготовки його пілотів, які завершують свій шлях, навіть не долетівши до поля бою.