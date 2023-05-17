Втрати Росії перевищили чисельність армій 28 з 31 країни НАТО

Росія втратила на війні в Україні вже 200 590 своїх солдатів. Станом на 448 день повномасштабного вторгнення Росії це орієнтовно 446 окупантів кожного дня.

Варто зауважити, що це найбільші втрати в будь-якій війні з часів Другої світової. Згідно з даними Global Firepower, зараз в НАТО є лише 3 країни, чисельність армії яких перевищує втрати Росії, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про втрати росіян

Втрати Росії не перевищують чисельність армій країн Альянсу:

США – 1 мільйон 390 тисяч регулярних військових;

Туреччини – 425 тисяч регулярних військових;

Франції – 205 тисяч регулярних військових.

У решти 28 держав-членів Альянсу чисельність армій нижча, ніж за трохи понад рік втратила Росія. Якщо порівнювати, Москва знищила в Україні військо чисельністю у 16 армій НАТО!

– мовиться у повідомленні.

Тобто чисельність цих 16 армій разом становить 193 тисячі осіб, що на 7 тисяч менше, ніж вже втратила Росія. Зокрема:

Болгарія – 25 тисяч регулярних військ,

Фінляндія – 24 тисячі регулярних військ,

Угорщина – 23 тисячі регулярних військ,

Норвегія – 23 тисячі регулярних військ,

Литва – 16 тисяч регулярних військ,

Данія – 16 тисяч регулярних військ,

Хорватія – 15 тисяч регулярних військ,

Словаччина – 13 тисяч регулярних військ,

Північна Македонія – 9 тисяч регулярних військ,

Албанія – 8 тисяч регулярних військ,

Словенія – 7 тисяч регулярних військ,

Латвія – 6,5 тисячі регулярних військ.

Естонія – 4 тисячі регулярних військ,

Чорногорія – 2,5 тисячі регулярних військ,

Люксембург – 1 тисяча регулярних військових,

Ісландія – фактично відсутні регулярні війська.

Інші 12 держав-членів Північноатлантичного альянсу також мають меншу за кількістю особового складу армію, ніж знищила Росії. Зокрема:

Бельгія – 26 тисяч регулярних військ,

Чехія – 26 тисяч регулярних військ,

Португалія – 27 тисяч регулярних військ,

Нідерланди – 35 тисяч регулярних військ,

Румунія – 67 тисяч регулярних військ,

Канада – 70 тисяч регулярних військ,

Польща – 120 тисяч регулярних військ,

Іспанія – 120 тисяч регулярних військ,

Греція – 130 тисяч регулярних військ,

Італія – 170 тисяч регулярних військ,

Німеччина – 184 тисячі регулярних військ,

Велика Британія – 194 тисячі регулярних військ.

Варто зазначити, що до повномасштабної війни Росії проти України наша армія становила орієнтовно 200 тисяч осіб.

Станом на ранок 17 травня Росія втратила у війні проти України понад 200 тисяч одиниць особового складу . Окрім того, шалені втрати ворога у техніці. Тільки танків у Кремля на 3 771 менше, ніж було до 24 лютого 2022 року. Москва втратила 18 кораблів чи катерів, 308 літаків, 294 гелікоптери та багато іншої техніки.



Актуальні втрати ворога станом на 17 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ