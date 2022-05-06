Росія вважає, що не відповідатиме за військові злочини через ядерний шантаж, – Зеленський

Росія неодноразово вдавалася до погроз ядерного удару. Традиційно для цієї країни, Кремль робить це через своїх посіпак – пропагандистів на державних телеканалах

Саме наявність ядерної зброї дозволяє Росії так нахабно поводитися на міжнародній арені. Адже мало хто захоче встрягати у воєнний конфлікт з країною, яка має такий ядерний запас озброєння.

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І саме ядерну зброю як головний козир може використати Росія, щоб не відповідати за військові злочини, які її окупанти вчинили в Україні. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на віртуальному заході, проведеному інститутом політики Chatham House для обговорення війни.

"Росія вважає, що їхню відповідальність можна відкласти на десятиліття. І що вони не відповідатимуть за воєнні злочини, тому що мають силу ядерної держави. І цей ядерний шантаж триватиме ще десятиліття", – заявив Володимир Зеленський.

Пропагандисти готують "ядерний удар"

Однак під погрози ядерного удару потрапляє не лише Україна. Зеленський нагадав, як нещодавно російські пропагандисти в ефірі одного з телеканалів демонстрували, скільки часу треба ракетам з ядерним боєголовкам, щоб долетіти до європейських столиць – Берліна, Парижа та Лондона.

Окрім того, російська армія у Калінінграді відпрацювала імітаційний запуск балістичних ракет "Іскандер" по військових об'єктах умовного супротивника. Саме ці ракети можуть нести ядерну зброю. А Калінінград – анклав, який з усіх сторін оточений країнами ЄС та НАТО.

При цьому Росія не вперше робить кроки для залякування всього світу ядерною зброєю. Адже Росія має один з найбільших ядерних потенціалів, який включає 4 500 одиниць. Більшість з них – зброя тактичного ураження. Ще в перші дні війни проти України російський президент Володимир Путін наказав привести у бойову готовність ядерну зброю.

Воєнні злочини Росії проти України

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що російська армія скоїла понад 9800 військових злочинів за 70 днів війни.

При цьому це лише ті дані, про які відомо, і які зафіксовані. Адже є проблема з тимчасово окупованими територіями. Серед таких – Маріуполь, де за час російської окупації загинуло понад 20 тисяч цивільних людей, а місто було майже повністю знищено.

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