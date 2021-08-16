Росія вже налагодила контакти з "новою владою" Афганістану й заявляє про стабілізацію ситуації
Джерело:МЗС Росії
У Москві заявили, що вже встановили робочі контакти з представниками "нової влади" Афганістану. Там нібито вдалося стабілізувати ситуацію. Крім того, Росія разом з Китаєм планує визнати панування талібів у країні.
У Росії повідомили, що уважно стежать за розвитком ситуації в Афганістані після переходу влади в цій країні до представників "Талібану".
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Москва вже налагодила зв'язок з талібами
Встановлено (Росією – 24 канал) робочі контакти з представниками нової влади з метою забезпечення безпеки російських закордонних установ,
– йдеться у повідомленні.
Посольство Росії в Кабулі продовжує функціонувати в штатному режимі.
Крім того, у Москві вважають, що ситуація в Афганістані нібито стабілізувалася. Мовляв, таліби приступили до забезпечення громадського порядку, підтвердили гарантії безпеки місцевих жителів і іноземних дипмісій.
Росія також закликала всі афганські сторони "утримуватися від насильства і сприяти врегулюванню ситуації мирним шляхом". Хоча саме "Талібан" є терористичним рухом та регулярно проявляє агресію.
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Росія та Китай хочуть визнати талібів
Видання Daily Mail повідомляє, що Китай, Росія, Пакистан та Туреччина мають намір офіційно визнати панування талібів в Афганістані.
- Зокрема, нещодавно китайські державні ЗМІ публікували фото, на яких міністр закордонних справ Ван Ї стояв пліч-о-пліч з представниками "Талібану". Після цього у Пекіні заговорили про готовність до поглиблення "дружніх і корпоративних" відносин з "Талібаном". Там також запропонував терористам економічну підтримку й інвестиції для відновлення Афганістану.
- У Кремлі ж зазначили, що не планують евакуювати посольство Росії в Кабулі. Адже терористи-таліби мають "хороші відносини з Росією".