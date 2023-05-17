Росія заблокувала зернову угоду: 4 кроки для України
Джерело:Андрій Клименко
Отже, стислі висновки нашої Моніторингової групи по "зерновому коридору".
1. Коли Росія 13 квітня 2023 року висувала свій санкційно-зерновий ультиматум, її очільники не могли не розуміти, що його не буде прийнято.
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2. У Росії не могли не розуміти, що секретаріат ООН та генеральний секретар ООН – це не ті інституції, що можуть вирішити питання послаблення санкцій. Вони чесно намагалися, але отримали зрозумілу реакцію.
3. Росія у квітні – травні 2023 року ультимативно ініціювала переговорний процес по "зерновій ініціативі" для того, щоб дотягнути час до президентських виборів у Туреччині, на яких позиції Реджепа Ердогана – основної фігури в появі та функціонуванні "зернової ініціативи" – вже тоді вважались невизначеними.
4. Як мінімум до закінчення виборчих перегонів та формування нового уряду в Туреччині секретаріату ООН і саме Туреччині буде важко стимулювати продовження "зернових перемовин". Якщо це на той час буде взагалі можливим.
5. Отже, продовження експортних перевезень зерна з українських портів наразі виглядає дуже малоймовірним.
6. Що треба робити? Читайте далі:
- швидко й до кінця розбиратися із проблемами транзиту через Європейський Союз, що дивно співпали в часі з морськими проблемами;
- продовжувати розширяти дунайські порти та гирло Бистре;
- домовлятись з румунським портом Констанца про збільшення обсягів;
- ініціювати створення військово-морської патрульної місії ЄС та НАТО в Чорному морі за участі Туреччини, Румунії, Болгарії. Це потрібно для того, щоб самостійно й без Росії організувати зернові морські конвої на українські порти.