Росія заборонила 122 іноземцям 40 років в'їжджати у країну

Міністерство внутрішніх справ Росії заборонило понад сотні іноземців протягом 40 років в'їжджати на територію країни. Причиною такого обмеження є участь цих людей в акції протесту.

Про заборону на в'їзд у Росію для іноземців видання пише з посиланням на слова начальника управління з питань міграції управління МВС у Москві Дмитра Сергієнка.

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Заборона на в'їзд для іноземців

МВС заборонило в'їзд в Росію на 40 років 122 іноземним громадянам, які взяли участь в акціях протесту в Москві,

– заявив Сергієнко.

Водночас представник відомства не уточнив, в яких саме протестних акціях брали участь ці іноземні громадяни.

Сергієнко повідомив також, що від початку 2021 року міністерство скерувало 10 десять клопотань про визнання небажаним перебування іноземних громадян. Щодо них начебто є інформація про причетність до екстремістської або терористичної діяльності.

Чому росіяни протестують

Жителі Росії протестують через ігнорування владою складного стану здоров'я Навального.

Після повернення опозиціонера з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком", його затримали. Згодом умовний термін опозиціонера замінили на реальний – понад 3 роки.

Наприкінці березня політик оголосив голодування, щоб до нього допустили приватного лікаря, адже у нього боліла спина.

17 квітня лікарка опозиціонера повідомила, що Навальний перебуває у критичному стані. Через низьку кількість калію у крові в нього може зупинитися серце.