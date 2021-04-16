Росія заборонила в'їзд 6 американським високопоставленим чиновникам

Кремль запровадив санкції щодо 6 чинних та колишніх високопоставлених чиновників зі Сполучених Штатів. Вони начебто причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Обмеження Москва запровадила у відповідь на введені 2 березня 2021 року санкції США проти російських офіційних осіб.

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Хто потрапив у санкційний список Росії

Меррік Гарланд – генеральний прокурор США;

Майкл Карвахаль – директор Федерального бюро в'язниць США;

Алехандро Майоркас – міністр внутрішньої безпеки США;

Сьюзен Райс – радниця президента США з питань внутрішньої політики, колишня постійна представниця при ООН і помічник з національної безпеки;

Крістофер Рей – директор ФБР;

Евріл Гейнс – директорка Національної розвідки США.

Крім того, в'їзд закрили експомічнику президента США з національної безпеки та постійному представнику при ООН Джону Болтону і колишньому директору ЦРУ Роберту Вулсі.

Усіх звинувачують у начебто причетності до "реалізації антиросійського курсу".

Що відомо про санкції США проти Росії

США 2 березня запровадили санкції проти російських посадовців через отруєння та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.

Під обмеження потрапили перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярін, директор ФСБ Олександр Бортніков та інші. Також санкції наклали на 14 організацій, причетних до виробництва хімічної зброї.

15 квітня Байден підписав нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Також з Вашингтона вислали 10 представників російської дипломатичної місії.