Росія закрила частину акваторії Чорного моря для іноземних кораблів

Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів. Обмеження діятиме до 31 жовтня.
Джерело:Meduza
У міноборони Росії 14 квітня оголосили, що закривають частину Чорного моря для іноземних суден з 24 квітня.
Важливо У знак солідарності з Україною Велика Британія перекине кораблі в Чорне море, – ЗМІ
Заява Росії
Росія закриває три ділянки в Чорному морі:
- витягнуту ділянку акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа;
- прямокутну ділянку біля берегів Керченського півострова;
- невелику ділянку біля західного краю Криму.
У Кремлі не вказали причину закриття ділянок. Та в цих ділянках заборонили прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден.
Однак, Керченська протока та підходи до неї залишились відкритими для судноплавства.
Реакція МЗС України
У МЗС України пишуть, що Росія це робить під приводом бойових навчань. Однак зазначають, що такий крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.
Відповідно до Конвенції, Росія не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі,
– кажуть в МЗС.
Тоді у міністерстві заявили, що проти таких дій Росії та закликали скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.
До того ж закликали міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора. Це варто зробити для того, щоб вони скасували рішення про закриття акваторії та припинили ескалацію в Азово-Чорноморському регіоні.
Відповідь світу
- 16 квітня у ЄС обіцяли розглянути та проаналізувати ситуацію.
- 17 квітня НАТО заявили, що такі дії є частиною загального курсу Росії на дестабілізацію обстановки в регіоні. Вони закликали припинити провокації.
- 20 квітня США висловили глибоку стурбованість. Вони також звинуватили Росію в "неспровокованій ескалації" та закликали припинити такі дії.