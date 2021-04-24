Росія закрила частину акваторії Чорного моря для іноземних кораблів

Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів. Обмеження діятиме до 31 жовтня.

У міноборони Росії 14 квітня оголосили, що закривають частину Чорного моря для іноземних суден з 24 квітня.

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Заява Росії

Росія закриває три ділянки в Чорному морі:

витягнуту ділянку акваторії уздовж узбережжя Криму, приблизно від Севастополя до Гурзуфа;

прямокутну ділянку біля берегів Керченського півострова;

невелику ділянку біля західного краю Криму.

У Кремлі не вказали причину закриття ділянок. Та в цих ділянках заборонили прохід іноземних військових кораблів та інших державних суден.

Однак, Керченська протока та підходи до неї залишились відкритими для судноплавства.

Реакція МЗС України

У МЗС України пишуть, що Росія це робить під приводом бойових навчань. Однак зазначають, що такий крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права.

Відповідно до Конвенції, Росія не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі,

– кажуть в МЗС.

Тоді у міністерстві заявили, що проти таких дій Росії та закликали скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.

До того ж закликали міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора. Це варто зробити для того, щоб вони скасували рішення про закриття акваторії та припинили ескалацію в Азово-Чорноморському регіоні.

Відповідь світу