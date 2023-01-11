З 9 січня Росія обмежила виїзд з країни військовозобов'язаним, – ГУР
Джерело:ГУР
З 9 січня Росія обмежила виїзд з країни військовозобов’язаним. При цьому з країни заборонено випускати навіть обмежено придатних до служби.
У ГУР повідомили, що відповідний наказ російська ФСБ надіслала до всіх прикордонних управлінь країни.
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Росія закрила можливість виїзду військовозобов'язаних на всіх напрямках
Для громадян Росії, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" і "В", закрили можливість виїзду в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках.
З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" і "В",
– цитує ГУР текст ФСБ.
Громадяни категорії "В" – це обмежено придатні до військової служби. У мирний час призовників, які належать до цієї категорії, звільняють від призову, звільняють від військових зборів та зараховують до запасу. А тут раптом їм вже заборонено виїжджати з країни.
Росія готує нову хвилю мобілізації
- Раніше вже неодноразово повідомлялось, що Росія готує нову хвилю мобілізації. Зокрема 30 грудня 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до громадян Росії й повідомив їм, що на початку січня країна закриє кордони, а згодом оголосить мобілізацію в країні.
- Тоді Резніков сказав, що особливо нова хвиля мобілізації в Росії торкнеться військовозобов'язаних у містах, адже у "глибинці й так забрали багатьох".
- У ГУР МО в січні 2023 року заявили, що Росія готується мобілізувати ще 500 тисяч окупантів. Це на додачу до тих мобілізованих, яких забрали від жовтня минулого року.
- У ГУР зауважили, що головний акцент під час мобілізації країна-агресорка робитиме саме на кількості, а не на якості мобілізованих людей та наданої їм техніки. Тобто Кремлю байдуже, хто потрапить на фронт.
- Попередньо, на екіпірування та первинну підготовку "поповнення" окупантам знадобиться близько двох місяців.