Росія запевняє, що її економіка вистоїть перед новими санкціями Заходу

Захід погрожує Росії санкціями у випадку, якщо та вторгнеться в Україну. Країна-агресорка ж з нахабною впевненістю заявляє, що до обмежень готова.

Економіка Росії нібито зможе витримати анонсовані санкції. Про це заявив глава мінфіну Росії Антон Силуанов.

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Економіка Росії витримає всі обговорювані зараз обмеження з боку Заходу. Але я думаю, що до цього дійти не повинно,

– сказав він.

США почали говорити про те, що можуть ввести нові санкції проти Росії після того, як з'явилась інформація про загрозу нового нападу на Україну. Зокрема, була інформація про санкції проти Володимира Путіна. Росія заявляла, що тоді відносини двох країн будуть повністю розірвані.

Як Росія планує виходити із ситуації

Силуанов самовпевнено пояснив, що у будь-якій ситуації, коли іноземні держави приймають проти Росії санкції, її бюджетна політика має нове завдання. Воно полягає у тому, щоб звести до мінімуму вплив цих обмежень на економіку країни й так званий добробут росіян.

Росія нібито має виконувати всі свої зобов'язання перед громадянами незалежно від санкцій.

За словами Силуанова, країна-агресорка вже створила подушку безпеки і назвала її Фонд національного добробуту. Він переконує, що це допоможе захистити економіку Росії від санкцій.

Що відомо про санкції проти Росії

Європейський союз 13 січня заявляв, що знову продовжив економічні санкції проти Росії через агресію у бік України. Обмеження діятимуть щонайменше до 31 липня 2022 року. В ЄС уточнювали, що мовиться про санкції щодо окремих секторів економіки Росії. Рішення ухвалили після того, як проаналізували виконання державою-агресоркою мінських угод щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Курт Волкер також заявляв, що законопроєкти з новими санкціями проти Росії Конгрес США може ухвалити дуже швидко. Водночас необхідно оперативно внести зміни до окремих пунктів.

Раніше у США колишні чиновники та дипломати наполягали, щоб Білий дім оприлюднив перелік можливих санкцій проти Росії. Ці каральні обмеження мають ввести у дію у випадку російської агресії проти України.

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