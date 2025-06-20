Росія посеред дня запустила "Шахеди": де є загроза ворожого удару

Росіяни знову запустили по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед" у п'ятницю, 20 червня. У зв'язку з цим для деяких областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба. Дивіться також У Defence Express відповіли, чи дійсно зенітні дрони найкращий спосіб боротьби із "Шахедами" Де зараз "Шахеди" 16:44, 20 червня "Овідіополь та Одеський район, також будьте в укриттях! Ворог атакує ударними дронами", – наголосили в обласній військовій адміністрації. 16:33, 20 червня Білгород-Дністровськ, Миколаївка, Овідіополь – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! 16:29, 20 червня Лиманка, Караліно-Бугаз – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! 16:25, 20 червня Одеська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА! В акваторії Чорного моря, вектор руху Білгород-Дністровськ. 16:21, 20 червня "Білгород-Дністровський район, будь ласка, будьте в укриттях до відбою! Загроза застосування ударних безпілотників", – написав керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.