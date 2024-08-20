Ворог запустив дрони по Україні: де є небезпека

Російські окупанти знову запустили безпілотники по Україні. Вороги можуть атакувати різними дронами.

Вночі проти 20 серпня ворог випустив по Україні 26 ударних безпілотників, з них збили 25. Де лунає тривога в Україні та варто пройти в укриття – читайте в тексті 24 Каналу.

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