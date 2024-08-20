Ворог запустив дрони по Україні: де є небезпека
Російські окупанти знову запустили безпілотники по Україні. Вороги можуть атакувати різними дронами.
Вночі проти 20 серпня ворог випустив по Україні 26 ударних безпілотників, з них збили 25. Де лунає тривога в Україні та варто пройти в укриття – читайте в тексті 24 Каналу.
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Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний. Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину. Безпілотники з Херсонщини, курсом на Миколаївщину. Загроза застосування балістичного озброєння з Північно-Східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу.
Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.
Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину.
Безпілотники з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Загроза застосування балістичного озброєння з Північно-Східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу.