Росіяни запустили чергову ІПСО з брехнею про протистояння Зеленського та Залужного

Росія запустила нову інформаційно-психологічну операцію. Цього разу окупанти брешуть про те, що нібито є протистояння Зеленського та Залужного.

Центр стратегічних комунікацій пояснив, що цю неправдиву інформацію окупанти поширюють у фейсбуці. Брехню вороги запустили зі сторінки Active join.

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Що відомо про чергову ІПСО росіян

За даними Центру стратегічних комунікацій, Росія:

цю психологічну кампанію запустила 29 квітня;

тоді ж створила фейкову сторінку.

Станом на зараз вона не заблокована і всі її "реклами" ще можуть з'являтися у стрічках користувачів фейсбук, однак сама сторінка порожня,

– заявили в SPRAVDI.

Там також пояснили, що зміст чергового вкиду росіян стосується президента України Зеленського та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Пропагандисти продукують фейки про їх "конфлікт" і поширюють наратив про те, що Залужного нібито готують на роль майбутнього українського президента,

– розповіли у Центрі.

Там пояснили, що росіяни не вперше вдаються до спроб публічно "посварити" Зеленського та Залужного, щоб спровокувати панічні настрої серед українців. Проте ворогу це не вдається.

Важливо, що ці чутки спростовував міністр оборони України Олексій Резніков та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Останній назвав їх спробою Росії розхитати ситуацію в Україні.

Окупанти поширюють фейки про нібито "конфлікт" Зеленського та Залужного / Скриншоти SPRAVDI