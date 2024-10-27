Ворог запустив по Україні 80 дронів: скільки збили оборонці неба

У ніч на 27 жовтня російські загарбники масовано атакували Україну ударними дронами. Працювали Сили ППО.

Скільки ворожих БпЛА цієї ночі збили оборонці неба, повідомили Повітряні сили.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

З 21:00 26 жовтня окупанти атакували Україну 80 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками невстановленого типу з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 41 ворожого БпЛА,

– заявили в Повітряних силах.

Уточнили, що ворожі дрони оборонці неба збили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях. Більшість – на Одещині та Київщині.

Крім того, 32 російських безпілотники локаційно втрачено, 1 – полетів у напрямку Білорусі,

– зазначили українські військові.

Також додали, що інформація уточнюється та оновлюється.

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Скільки російських дронів збили вночі / Інфографіка Повітряних сил