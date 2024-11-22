Путін мав 3 цілі, використавши міжконтинентальну ракету по Україні

Росія могла запустити по Дніпру в четвер, 21 листопада, міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж". З військового погляду її недоцільно використовувати по Україні, такого ж ефекту можна досягти "Іскандерами".

Єдиний варіант – політичні мотиви. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що глава Кремля Владімір Путін, запустивши "Рубеж", міг переслідувати 3 цілі. Одна з них спрямована на росіян.

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Чому "Рубеж" недоцільно застосовувати по Україні

Дальність міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж", випущеної по Дніпру, може сягати 5 – 6 тисяч кілометрів. Вона з легкістю може дістати до Великої Британії та інших європейських країн, лише в такому випадку вона буде ефективною.

Цікаво! За даними колишнього інженера-конструктора КБ "Південне" Олександра Кочеткова, Росія зупинила виробництво ракети "Рубеж" ще у 2017 році, тому не могла запустити її по Україні.

З військового погляду, як пояснив Роман Світан, немає жодного сенсу використовувати "Рубеж" по території України. Таке ж саме завдання, можливо, навіть краще, можуть виконати балістичні ракети "Іскандер", які також спроможні нести ядерну зброю.

Тому російський керівник Владімір Путін міг переслідувати 3 цілі, запустивши міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж" по українській території:

заспокоїти російське суспільство, яке вже кілька днів тривожиться через удари ЗСУ ракетами ATACMS та Storm Shadow по Росії;

спробувати залякати лідерів західних держав, насамперед європейських, мовляв, "я можу запускати балістичні ракети великої дальності, які легко дотягнуться до ваших країн";

чинити тиск на розширення деяких американських баз, одну з таких 13 листопада відкрили у місті Редзіково, що в Польщі.

Немає жодного військового сенсу використовувати по Україні міжконтинентальні балістичні ракети. Єдиний варіант – геополітична погроза нашим партнерам, але не більше,

– підкреслив військовий експерт.

Водночас, за даними очільника ГУР МО Кирила Буданова, Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності "Кедр". Це експериментальна система, яка є носієм ядерної зброї.