Росія запустила по Україні понад 180 цілей: скільки ракет і дронів вдалося знешкодити

У ніч на 25 грудня 2024 року російські війська здійснили масований комбінований удар по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України. Нашу країну атакували ракетами та різноманітними дронами.

ППО змогла збити 113 цілей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки цілей вдалося збити ППО

Для атаки по Україні були використані ракети різного типу повітряного, наземного та морського базування, а також ударні дрони типу "Shahed" і безпілотники-імітатори інших моделей.

Радіотехнічні війська Повітряних сил ЗСУ зафіксували та супроводжували 184 повітряні цілі противника:

2 балістичні ракети KN-23 (район пуску – Воронезька область);

(район пуску – Воронезька область); 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (район пуску – Бєлгородська область);

(район пуску – Бєлгородська область); 12 крилатих ракет "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

(з акваторії Чорного моря); 50 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська область, Каспійське море);

зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Волгоградська область, Каспійське море); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область);

із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська область); 106 ударних БпЛА "Shahed"/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ).

ЗСУ залучили зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи для нейтралізації повітряної загрози.

Станом на 12:00 було підтверджено збиття 113 цілей:

55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

54 ударні БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 52 не досягли цілей (локаційно втрачені).

Під ударом противника опинилися енергетичні об'єкти на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. На жаль, внаслідок російської атаки є руйнування.

За словами очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, лише у Дніпропетровській області силам ППО вдалося збити 42 ракети.

Нагадаємо, лише по Харкову цього ранку Росія випустила 12 ракет. За даними прокуратури, поранення отримали 6 людей, кілька приватних будинків зазнали пошкоджень від атак дронів. Без електропостачання у Харкові та частково в області наразі 500 тисяч абонентів. Також в місті є проблема з тепло та водопостачанням — близько 520 тисяч абонентів без цих послуг. Тепло відсутнє у 2677 будинках.