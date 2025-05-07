Росія запустила по Україні "Шахеди": областями шириться повітряна тривога
Російська армія не припиняє атакувати Україну дронами та "Шахедпми". Чергові групи ударних безпілотників летять на нашу територію.
Після нічної та ранкової атаки росіяни продовжують територизувати українців. Удень 7 травня "Шахеди" фіесуються в різних областях. Де існує небезпека, розповідає 24 Канал.
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Де летать ворожі БпЛА
Моніторингові канали повідомляють про понад 30 БпЛА над Україною. Актуальна мапа повітряних тривог: Дніпро, Полтава, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях! У Запоріжжі пролунали вибухи. Запоріжжя! У напрямку міста ворожий БпЛА з південного сходу. Полтава! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу. Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Дніпропетровська область (Павлоградський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Харків! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу. Запоріжжя! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу. Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку. Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Ворожі БпЛА на сході Харківської області продовжують рух у західному, південно-західному та північно-західному напрямках. Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА
Моніторингові канали повідомляють про понад 30 БпЛА над Україною. Актуальна мапа повітряних тривог:
Дніпро, Полтава, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!
У Запоріжжі пролунали вибухи.
Запоріжжя! У напрямку міста ворожий БпЛА з південного сходу.
Полтава! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Дніпропетровська область (Павлоградський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Харків! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.
Запоріжжя! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.
Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Ворожі БпЛА на сході Харківської області продовжують рух у західному, південно-західному та північно-західному напрямках.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку.