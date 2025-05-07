Росія запустила по Україні "Шахеди": областями шириться повітряна тривога

Російська армія не припиняє атакувати Україну дронами та "Шахедпми". Чергові групи ударних безпілотників летять на нашу територію.

Після нічної та ранкової атаки росіяни продовжують територизувати українців. Удень 7 травня "Шахеди" фіесуються в різних областях. Де існує небезпека, розповідає 24 Канал.

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Де летать ворожі БпЛА