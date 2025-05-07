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24 Канал Новини України Росія запустила по Україні "Шахеди": областями шириться повітряна тривога
7 травня, 16:22
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Росія запустила по Україні "Шахеди": областями шириться повітряна тривога

Дар'я Смородська

Російська армія не припиняє атакувати Україну дронами та "Шахедпми". Чергові групи ударних безпілотників летять на нашу територію.

Після нічної та ранкової атаки росіяни продовжують територизувати українців. Удень 7 травня "Шахеди" фіесуються в різних областях. Де існує небезпека, розповідає 24 Канал.

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Де летать ворожі БпЛА

 

16:43, 07 травня

Моніторингові канали повідомляють про понад 30 БпЛА над Україною. Актуальна мапа повітряних тривог:

16:43, 07 травня

Дніпро, Полтава, Запоріжжя! Біля вас ворожі БпЛА. Перебувайте у безпечних місцях!

16:38, 07 травня

У Запоріжжі пролунали вибухи.

16:31, 07 травня

Запоріжжя! У напрямку міста ворожий БпЛА з південного сходу.

16:27, 07 травня

Полтава! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.

16:19, 07 травня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

16:06, 07 травня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА

  • БпЛА на Харківщині, курс  – західний/південно-/північно-західний;
  • БпЛА на межі Харківщини і Донеччини, курс – південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА на Запоріжжі, курс – північно-західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – південно-західний.
16:00, 07 травня

Дніпропетровська область (Павлоградський р-н) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

15:54, 07 травня

Харків! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.

15:51, 07 травня

Запоріжжя! Ворожі ударні БпЛА у напрямку міста з південного сходу.

15:48, 07 травня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з південно-східного напрямку.

15:46, 07 травня

Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

15:26, 07 травня

Ворожі БпЛА на сході Харківської області продовжують рух у західному, південно-західному та північно-західному напрямках.

15:15, 07 травня

Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного напрямку.