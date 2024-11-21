Росія запустила ракети із Ту-95 по Україні, у регіонах лунали вибухи: хронологія 1002 дня війни
Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста та покращити своє положення на фронті. Водночас наші захисники мужньо тримають оборону та дають ворогу відсіч.
Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 1002 дні. Про все, що відбувається цього дня – читайте у тексті 24 Каналу.
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У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють. Пошкоджено промислове підприємство. Лише за минулу добу ворог втратив 1 510 своїх бійців на фронті. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила: У Дніпрі прогриміли вибухи. Росія завдала чергового ракетного удару по Україні вранці 21 листопада. В декількох регіонах України введено аварійні відключення світла. Там зауважили, що паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Ще одним регіоном, де ввели графіки аварійних відключень стала Житомирщина. На Полтавщині пролунали вибухи. Російські телеграм-канали пишуть, що вибухи лунали в Ростові та в Ростовській області. Попередньо, вони повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів. Звісно, росіяни наполягають, що по цілях працювала протиповітряна оборона, проте такі заяви є традиційними для ворога. Ворог не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на втрачених раніше позиціях. Російська армія просунулася у низці населених пунктів Донецької та Курської областей. Також спостерігається незрозуміла ситуація в Ольгівському лісі. Ракети в повітряному просторі України. Стратегічна авіація ворога злетіла у повітря. Вони можуть запустити по Україні крилаті ракети. Бомбардувальники здійснили пуски ракет.
Вранці ворог масовано атакував Дніпропетровщину
Оновлена статистика втрат ворога
У кількох областях України почалися екстрені та аварійні відключення світла
У Ростові та області лунали вибухи
Росія просунулася біля щонайменше 7 населених пунктів
Росіяни підняли в повітря Ту-95
У Дніпропетровській ОВА розповіли, що з раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформацію щодо наслідків уточнюють.
Пошкоджено промислове підприємство.
Лише за минулу добу ворог втратив 1 510 своїх бійців на фронті. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
У Дніпрі прогриміли вибухи.
Росія завдала чергового ракетного удару по Україні вранці 21 листопада. В декількох регіонах України введено аварійні відключення світла.
Там зауважили, що паралельно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Ще одним регіоном, де ввели графіки аварійних відключень стала Житомирщина.
На Полтавщині пролунали вибухи.
Російські телеграм-канали пишуть, що вибухи лунали в Ростові та в Ростовській області. Попередньо, вони повідомляють про атаку безпілотних літальних апаратів.
Звісно, росіяни наполягають, що по цілях працювала протиповітряна оборона, проте такі заяви є традиційними для ворога.
Ворог не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на втрачених раніше позиціях. Російська армія просунулася у низці населених пунктів Донецької та Курської областей.
Також спостерігається незрозуміла ситуація в Ольгівському лісі.
Ракети в повітряному просторі України.
Стратегічна авіація ворога злетіла у повітря. Вони можуть запустити по Україні крилаті ракети.
Бомбардувальники здійснили пуски ракет.