Росія запустила ракети із Ту-95 по Україні, у регіонах лунали вибухи: хронологія 1002 дня війни

Росіяни продовжують атакувати мирні українські міста та покращити своє положення на фронті. Водночас наші захисники мужньо тримають оборону та дають ворогу відсіч.

Україна протистоїть Росії у повномасштабній війні вже 1002 дні. Про все, що відбувається цього дня – читайте у тексті 24 Каналу.

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