Росія запустила ракету на Одесу: в місті чули вибух

Ввечері 29 травня в Одесі почули гучний звук вибуху. Росія атакувала місто балістичною ракетою.

Попередньо, у регіоні є "приліт". Наслідки атаки поки що невідомі – закликаємо місцевих жителів утриматися від поширення наслідків обстрілу в мережі.

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Що відомо про атаку на Одесу 29 травня

О 22:21 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння. В половині областей оголосили повітряну тривогу. Жителів регіонів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перейти в укриття.

Однак часу заховатися було мало – вже за 2 хвилини захисники повідомили, що на Одесу летить ракета. Незадовго після цього в місті пролунали вибухи.

Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!,

– написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Відбій загрози щодо балістичного озброєння в областях оголили об 22:50.

Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси місця влучання ракет, жодних фото та відео з наслідками обстрілів або роботу ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь. Довіряйте лише офіційним та перевіреним джерелам інформації. Оперативно про вибухи та загрози читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Зазначимо, що кілька годин тому в Україні також оголошували повітряну тривогу через МіГ-31К.

Днем раніше Росія вдарила по припортовій інфраструктурі Одеси

Перед цим ворог атакував Одесу балістикою 28 травня. Окупанти завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі міста. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.