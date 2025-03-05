Росія запустила ударні БпЛА: вибухи прогриміли на Дніпропетровщині

Увечері 4 березня ворог вкотре запустив по Україні "Шахеди". Зокрема, вибухи пролунали в Павлограді Дніпропетровської області та в самому Дніпрі.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал. До слова, Повітряні сили ЗСУ написали про ударні безпілотники на півдні області з курсом на місто ще о 20:51.

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Що відомо про російську атаку

Оборонці неба повідомили про рух "Шахедів" на Павлоград о 23:55 – тоді ж попереджали про роботу ППО й закликали місцевих залишатися в укриттях. Про вибухи в місті Суспільне написало вже 5 березня після опівночі – о 1:05.

Окрім того, ударні дрони рухалися Дніпропетровською областю з курсом на Харківщину та Полтавщину о 21:57, 22:52 і 23:52, а курсом на Дніпро – о 1:20. Про вибухи у Дніпрі ЗМІ повідомили о 01:40.

Також "Шахеди" з Донеччини летіли північним курсом на Дніпропетровщину – о 23:52.

Нагадаємо, під російським ударом опинилися й інші області України. Зокрема, без світла, води й тепла залишилася частина Одеси – ворог поцілив по критичній інфраструктурі.