Росія запустила на Україну 85 дронів: скільки збила ППО

Російські війська невпинно атакують Україну та тероризують мирне населення. У ніч на 11 червня ворог вкотре запустив ударні безпілотники.

Загалом російські військові випустили 85 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки дронів вдалося збити

З 22:00 10 червня та протягом ночі на 11 червня росіяни атакували Україну 85 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із таких напрямків, як Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ з території Росії та з Чауди, Гвардійського з території тимчасово окупованого Криму.

Окрім цього, окупанти запустили балістичну ракету "Іскандер-М" із Курської області. Під російським ударом опинилася Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України,

– зазначають у Повітряних силах.

Там додають, що станом на 08:00 протиповітряній обороні вдалося знешкодити 49 ворожих "Шахедів" та безпілотників інших типів на сході, півдні, півночі та в центрі країни. Варто зауважити, що 40 з них збили вогневими засобами ураження, тоді як 9 були локаційно втрачені або подавлені РЕБ.

Додамо, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у 14 локаціях та падіння уламків у 2 локаціях.



Скільки дронів збили 11 червня / Інфографіка Повітряних сил