Створюють загрозу для цивільних: у ДПСУ розповіли, у яких регіонах найчастіше фіксують ДРГ

Навіть у тих областях, де не йдуть активні бойові дії на кордоні, Росія все одно створює загрозу. Зокрема, там ворог застосовує ДРГ.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону розповів, що ситуація на північному кордоні непроста. За його словами, ворог почав частіше використовувати розвідувально-диверсійні групи.

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Загроза для цивільних

Крім того, що росіяни обстрілюють прикордонні території, вони також використовують ДРГ. Найчастіше їх фіксують у Сумській та Харківській областях. Водночас останнім часом майже немає активності у Чернігівській області.

Ну й ворожі ДРГ це загроза не лише для Сил оборони, але й мирним жителям,

– наголосив Демченко.

Він пригадав, що днями окупанти розстріляли автомобіль із двома цивільними. Вони обоє, на жаль, загинули.

Крім цього, за словами речника ДПСУ, від початку січня зафіксовано понад 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Він наголосив, що найбільше припадає по Харківській області.

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