Росія затягує війну, – Зеленський відреагував на удар по багатоповерхівці в Києві

Увечері 12 жовтня Росія атакувала Київ ударним безпілотником типу "Шахед", влучивши в багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще дев'ятеро зазнали поранень.

Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна відчути сильніший тиск, адже продовжує жорстокі атаки та затягує війну.

Що відомо про атаку?

Росія продовжує тероризувати українців, завдаючи ударів по житлових будинках і вбиваючи мирних людей. Увечері 12 жовтня російський ударний безпілотник типу "Шахед" атакував багатоповерхівку в Києві.

Станом на момент повідомлення відомо про двох загиблих і дев'ятьох поранених. Рятувальники вже загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки.

Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив, що Росія має зазнати більшого тиску через продовження жорстоких ударів по Україні.

Саме вони продовжують жорстокі удари. Саме вони затягують війну. Навіть зараз у відповідь на американську пропозицію – "Шахеди",

– зазначив президент.

Він додав, що Україна розраховує на рішучу реакцію Сполучених Штатів на дії Росії. Сила потрібна для того, щоб змусити Москву завершити війну.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня російські війська також масовано атакували Харків, де пролунали щонайменше п’ять вибухів. Усі влучання зафіксували в Холодногірському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов. За попередніми даними, ворог застосував ударні безпілотники типу "Бандероль".

На місці одного з ударів зафіксували влучання у приватний будинок, також пошкоджені сусідні будівлі. Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено понад шість приватних будинків. Двоє людей зазнали гострої реакції на стрес, також повідомлялося про поранених, їх кількість і стан уточнюють. Близько 22:06 – 22:08 у Харкові пролунали ще два вибухи.