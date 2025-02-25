Росія завдала комбінованого удару по Україні: скільки ракет і дронів знешкодили сили ППО

В ніч проти 25 лютого російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала ракети та ударні БпЛА типу "Шахед".

По ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Тривога тривала всю ніч: які наслідки атаки росіян на Київ та область

Скільки ворожих цілей збито

У ніч проти 25 лютого 2025 року ворожі сили атакували 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків:

Орел,

Брянськ,

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ.

Також агресор завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 79 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил