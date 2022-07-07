Росія завдала удару по Краматорську: загинули люди

Російські вбивці 7 липня атакували Краматорськ на Донеччині. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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"Авіаракетний удар по центральній частині Краматорська. Є жертви. З'ясовуємо наслідки, працюють рятувальні служби. Залишайтесь в укритті, небезпека не минула", – сказав Гончаренко.

Попередній обстріл Краматорська

Раніше, 4 липня, окупанти атакували місто з реактивної системи залпового вогню "Смерч". На щастя, обійшлось без жертв, але Краматорськ зазнав серйозних руйнувань. Мер Гончаренко опублікував фото з наслідками обстрілу.

В угрупованні Об'єднаних Сил розповіли, що біля одного з житлових будинків утворилася величезна вирва, яка має глибину 8 метрів. Очевидці зазначили – обстріл був потужним. Вибуховою хвилею повибивало вікна та двері й навіть знищило дахи.

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Цинічний обстріл вокзалу

росіяни 8 квітня вгатили по залізничному вокзалу Краматорська, де люди чекали на евакуаційні потяги. Очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону заявив, що слідчі завершили свою роботу і зафіксували 57 загиблих та 109 поранених.

Відомо, що окупанти вдарили "Точкою-У". При цьому пропагандисти цинічно переконували, що це скоїли саме українські військові, бо в російських таких ракет немає. Кириленко зазначив, що в момент атаки на вокзалі перебувала приблизно тисяча людей. Серед них було багато дітей.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фото ракети окупантів. На ній можна розгледіти напис "за детей".

Зауважте 90% людей, які перебували на вокзалі у Краматорську – це жінки та діти, – мер міста

Свідок обстрілу вокзалу розповів, що люди під час атаки нічого не розуміли й були в паніці. Уламки скла потрапляли у всіх, хто був біля вокзалу.

"Була дівчинка, вона дуже плакала, вона стікала кров'ю. Це жахливо, тому що не можна було нічого прикласти. Торкатися рани теж не можна", – розповів свідок.

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