УКР РУС
31 січня 2025, 21:41
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Ворог знав, що робить, – Братчук розповів про російський удар по Одесі

Аліна Курлович
Основні тези
  • Росія завдала ракетного удару по історичному центру Одеси, ймовірно, використовуючи балістичні ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму.
  • В Одесі було чутно щонайменше три вибухи, наслідки атаки наразі встановлюються.
  • Речник Сергій Братчук зазначив, що ворог добре знав, куди б'є, і використовував касетну бойову частину.

Росія завдала ракетного удару по Одесі. Атака прийшлася на історичний центр міста.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія вдарила по Одесі, попередньо, балістичними ракетами "Іскандер-М", випущеними з території тимчасово окупованого Криму. Ворог атакував середмістя Одеси.

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Сподіваюся, що постраждалих не буде, а якщо й будуть, то лише з легкими ушкодженнями. Поки що зарано про це говорити. Однак розуміємо, що це вечір, що атака сталася в історичному центрі міста, а отже, ворог добре знав, що він робить. Він знову показав свою терористичну суть, 
– зазначив Сергій Братчук. 

Братчук додав, що, попередньо, ворог завдав удару "Іскандерами-М" із бойовою частиною касетного типу. Наразі наслідки цієї атаки встановлюються. В Одесі було чутно щонайменше три вибухи. Ймовірно, це підтверджує, що туди прилетіли три балістичні ракети.