Росія завезла на Донбас великокаліберні снайперські гвинтівки, – розвідка

Росія нещодавно завезла на територію тимчасово окупованого Донбасу великокаліберні снайперські гвинтівки. Також бойовики розгорнули масштабні інженерні роботи.

На брифінгу 25 травня про це заявила речниця Міноборони Марія Сальник, посилаючись на Головне управління розвідки.

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Росія продовжує посилювати бойовиків

Росія посилює бойові можливості 1 та 2 армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Минулого тижня з Росії на тимчасово окуповану територію Донбасу завезли нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва:

великокаліберні снайперські гвинтівки;

понад 1,5 тисячі тонн пально-мастильних матеріалів.

Ба більше, бойовики продовжують масштабні інженерні роботи:

збільшують кількість траншей та ходів сполучень у житлових районах, на території чинних промислових об'єктів, що наближені до лінії зіткнення.

Речниця пояснила, що так противник створює умови для прихованого застосування снайперів та мінометних розрахунків.

Коротко про ситуацію на Донбасі