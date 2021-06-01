Росія завозить на Донбас нове артилерійське та стрілецьке озброєння, – розвідка

Росія протягом травня 2021 року завезли нові партії зброї на тимчасово окуповану територію Донецької та Луганської областей. Зокрема, артилерійське та стрілецьке озброєння.

Також окупаційні війська завозили боєприпаси російського виробництва. Доставляли вони їх через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території Росії.

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Росія продовжує посилювати бойові можливості на Донбасі

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія продовжує посилювати бойові можливості з'єднань і частин першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території Донбасу.

Крім цього, під керівництвом військових інструкторів з Росії на Донбасі проводилась підготовка найманців для комплектування:

розвідувально-диверсійних груп;

снайперських підрозділів;

саперних підрозділів.

До того ж окупанти здійснювали мінування території, прилеглої до лінії зіткнення. Найманці використовували міни російського виробництва, що заборонені міжнародними конвенціями.

Зокрема, мовиться про зразки боєприпасів, у яких відсутня функція самоліквідації. Це створює додаткову небезпеку для цивільного населення.

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