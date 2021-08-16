Росія заявила про "хороші" відносини з терористами Талібану

Світ бентежно спостеігає, як владу в Афганістані захоплюють терористи з "Талібану". Тим часом Росія заявляє, що не переживає, бо має хороші відносини з талібами.

15 серпня таліби заявили про повний контроль над Афганістаном. З цього приводу Росія вже збирається встановлювати перші дипломатичні контакти.

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"Росія не переживає"

Спецпредставник президента Росії щодо Афганістану, директор другого департаменту Азії Замір Кабулов повідомив про заплановані контакти з главою "Талібану" в Досі (це столиця Катару).

Він зазначив, що у Росії "хороші відносини" як владою, що залишила Афганістан, так і з "Талібаном". "Тому ми не переживаємо", – додав Кабулов.

У консульстві розповіли, що контактуватимуть з муллою Барадару в Досі. А надалі – буде видно.

Пресконференція талібів у Москві

, раніше міністр оборони Сергій Шойгу похвалився дружбою із військовими злочинцями . Йдеться про те, що він товаришує з екскерівниками Югославії, які потрапили під Гаазький трибунал.

Нагадаємо, що на початку липня таліби побували у Москві. Вони провели пресконференцію на тлі тодішнього лише нарощувального натиску на владу Афганістану. Під час пресконференції бойовики "Талібану" заявили, що начебто не нападатимуть на сусідні держави. Окрім того, оголосили про початок боротьби з наркотрафіком.

Представники "Талібану" заявили, що у них з Росією – хороші відносини. Зокрема, бойовики пообіцяли не атакувати російську сторону.

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