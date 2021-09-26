Росія заявила про перехоплення бомбардувальника США над Тихим океаном

Відразу 3 російській винищувачі вилітали на зустріч американського стратегічного бомбардувальника над Тихим океаном. Літаки підняли нібито з метою класифікації та супроводу іноземного повітряного судна.

Про це повідомили у національному центрі управління обороною Росії. Для супроводу американського стратегічного бомбардувальника В-52Н над Тихим океаном вилітали 3 російські винищувачі Су-35.

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Згідно з інформацією установи, порушення державного кордону Росії, а також небезпечних зближень літаків в повітрі не допустили.

Що відомо про інцидент у небі

За даними військових Росії, в неділю, 26 вересня, за допомогою радіолокаційних засобів над акваторією Тихого океану виявили ціль, яка наближалась до російського кордону. Для класифікації та супроводу іноземного літака в повітря у небо підняли 3 винищувачі Су-35С. Вони належать силам Східного військового округу Росії.

Після цього американський бомбардувальник В-52Н відлетів від кордону повітряного простору Росії. Російські винищувачі повернулися на місця базування.

Порушення кордонів у повітрі та Росія: головне

Російські військові літаки регулярно порушують повітряний простір різних країн.

Найчастіше від цього страждає Естонія. Наприклад, таке відбулось 5 травня. Всього через 2 днів, 7 травня, росіяни повторили аналогічне порушення.

Востаннє російські повітряні судна порушували повітряний простір країни 22 вересня. Посла викликали на розмову.

11 червня російські літаки двічі за день порушили повітряний простір Данії.

Також у березні 2021 року російській гелікоптер літав над Сумською областю.

Російські військові заявили, що політ винищувачів Су-35 нібито виконувався в "суворій відповідності з міжнародними правилами використання повітряного простору".