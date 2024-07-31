Більше іміджевий проєкт: чи справді росіяни здатні розробляти "Іскандер" з більшою дальністю

Росіяни запевняють, що розробляють балістичні ракети "Іскандер", які матимуть дальність до 1000 кілометрів. У цієї ракети коефіцієнт відхилення від цілі може бути від 5 метрів.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що технічно можливе виготовлення росіянами таких ракет. Проте незрозуміла доцільність цього.

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Навряд чи виготовлять багато

Виробництво модернізованих ракет цілком реальне. У базової ракети "Іскандер" дальність польоту – 500 кілометрів. Якщо додати ще одну ступінь, то її можна закинути і на 1000 кілометрів.

Також коефіцієнт відхилення від цілі або ж кругове імовірне відхилення ракети залежить від керованих команд системи наведення. Вона пов'язана з російською системою ГЛОНАСС, та на такій дальності відбувається через супутник. Кругове імовірне відхилення у "Іскандера-1000" буде таке саме, як у базової ракети "Іскандер" та у будь-якої ракети, яка наводиться за координатами зі супутника.

Росіяни навряд чи зможуть виготовити "Іскандери-1000" у великій кількості. Водночас незрозуміла технічна потреба їхнього виробництва, адже маючи "Кинджал" дальністю 2000 кілометрів, навіщо балістична ракета, що летить на 1000 кілометрів,

– наголосив військовий експерт.

Також росіяни мають у великій кількості континентальні ракети, що можуть долати відстань понад десять тисяч кілометрів.

Тому виконання такого завдання має більше іміджеве та геополітичне значення. Зараз знову активізувались погрози Росії щодо розгортання ракет середньої дальності наземного базування,

– нагадав Роман Світан.

Коли діяла угода РСМД (Росія вийшла з неї у 2019 році – 24 Канал), існувало обмеження дальності ракет до 500 кілометрів, саме тому базова ракета "Іскандер" має саме таку дальність. На таку ж відстань можуть летіти більшість ракет, що має на озброєнні НАТО. Хоча цю дальність технічно можливо збільшувати.

Тому вихід з угоди РСМД (Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності) декількох країн Альянсу імовірно призвів до того, що Росія, на думку військового експерта, принаймні заявила, що буде розробляти "Іскандер-1000".

Зазначимо, що Владімір Путін заявив 28 червня, що Росія у відповідь на дії США щодо розміщення системам РСМД поза території Сполучених Штатів, може розпочати виробництво ракет середньої та малої дільності

США відповідно зазначили, що планують розмістити ракети SM-6 і Tomahawk в Німеччині, починаючи з 2026 року.

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