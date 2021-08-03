Ціна окупації росте: Росія заявила про виділення мільярдів на воду в Криму
Джерело:Интерфакс
Уряд Росії заявив, що виділить з резервного фонду 2,3 мільярда рублів для забезпечення водопостачання в окупованому Криму. Зокрема, гроші планують витратити на ремонт 2 водопроводів на півострові.
Таке повідомлення з'явилося 3 серпня на сайті російського уряду. А прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін вже підписав необхідне розпорядження.
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Росія виділяє гроші на воду в Криму
Уряд Росії виділить з резервного фонду 2,3 мільярда рублів на ремонт двох водопроводів в Криму,
– йдеться в повідомленні.
З цієї суми 940 мільйонів рублів хочуть використати на реконструкцію тунельного водопроводу на південному березі окупованого півострова, 1,36 мільярда рублів – на капітальний ремонт водопроводу в Сімферопольському районі.
Мінекономрозвитку отримало доручення протягом 30 днів укласти з так званою владою Криму угоду про надання субсидії.
"Розраховуємо, що це дозволить в короткі терміни забезпечити надійну подачу питної води жителям низки районів Криму", – заявив Мішустін.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія збирає матеріали та готує позов до України через "водну блокаду" окупованого Криму.
Вода в Криму: коротко про проблему
- До 2014 року приблизно 85% потреб Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал. Ним вода з материкової частини України потрапляла на півострів. Після окупації Росією канал перекрили, а у Криму виникла проблема з прісною водою.
- Російські пропагандисти тоді заявили, що Україна займається шантажем і блокадою. Однак відповідальність за проблеми окупованих територій несе країна-окупант, тобто Росія.
- Україна готова відновити водопостачання на півострів, однак лише після його деокупації.