Росія заявила про вихід з Ради країн Балтійського моря: її вигнали звідти ще 2 місяці тому

У Росії заявили, що вони виходять із Ради держав Балтійського моря (CBSS). Проте насправді країну-агресорку відсторонили від діяльності ще на початку березня через війну проти України.

МЗС Росії поширило заяву, згідно з якою вони залишають Раду держав Балтійського моря (CBSS).

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Також у ній російське міністерство звинуватило членів Ради у політизації її діяльності та заявило, що ситуація в організації "деградує". На їх думку, країни-члени НАТО та Євросоюзу у складі Ради "відмовилися від рівноправного діалогу та принципів, на яких створювалася ця регіональна структура".

Проте Росію відсторони від діяльності Ради держав Балтійського моря ще 3 березня. Тоді члени одноголосно прийняли таке рішення.

Відомо, що ц 2022 році CBSS святкуватиме 30-річчя. Які країни входять до складу:

Данія,

Естонія,

Фінляндія,

Німеччина,

Ісландія,

Латвія,

Литва,

Норвегія,

Польща,

Швеція,

Європейський Союз.

Україна має статус спостерігача.

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Росія не просто вбиває цивільне населення, а й цинічно його мордує. Тому держава-агресорка повинна почувати себе приниженою. Водночас Європейський Союз має перестати грати в будь-які ігри з окупантами. Про це сказав радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Заяви, які озвучують у Держдумі Росії про намір заблокувати обмін військовослужбовців полку "Азов", спрямовані на внутрішню пропаганду. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Останнім часом лунає багато розмов про те, що в Кремлі готові зупинитися і закріпитися на тих територіях, які вони вже захопили. Однак така позиція також небезпечна. Саме так Путін хоче "зберегти хоч якесь лице" перед Заходом. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

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