Росія заявила про захоплення Курахового: що кажуть українські військові

У понеділок, 6 січня, російське міноборони заявило про нібито захоплення міста Курахове. Проте у ЗСУ кажуть, що у населеному пункті тривають бої.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Донбас.

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Що в ОСУВ "Хортиця" кажуть про "захоплення" Курахового

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов не підтверджує захоплення Курахового. Він заявив, що вже котрий тиждень у Кураховому тривають міські бої, а саме місто – в напівзруйнованому стані.

Аналізувати площу міста за відсотками під час боїв неможливо. Можу, втім, відзначити, що станом на цей ранок в його межах йшли бої, так що із заявами про захоплення міста противник явно поспішив,

– вказав Трегубов.

Зранку в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. Військові розповіли, що тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, які намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки.

Окрім цього, вдень 6 січня в етері "Суспільне. Студія" співзасновник Deep State Руслан Микула розповів, що станом на ранок інформації про захоплення не було.

"Вчора на вечір були як мінімум ще у західній і північній частині ТЕС Сил оборони, про їх втрату нам поки що нічого не відомо. Тому цю інформацію не можемо підтвердити", – сказав Микула.

Згідно з зведенням Генштабу, за минулу добу Сили оборони відбили 27 атак. Повідомлялося, що зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

Зауважимо, ТЕС у Кураховому, задля роботи якої і було створене водосховище, не працює. Наразі об'єкт став укріпленням, за який й точаться бої останніми днями. Саму ж греблю Курахівського водосховища росіяни підірвали ще 11 листопада.