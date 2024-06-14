У Повітряних силах відреагували на вкиди окупантів про "знищення" українських літаків

У публічному просторі поширюються матеріали російських пропагандистів із заявою про нібито "знищення" українських літаків. Однак у Повітряних силах закликають довіряти лише перевіреній інформації, адже ворог намагається й психологічно впливати на українців.

Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він також наголосив, що командування також робить все можливе, щоб вводити в оману ворога і зберегти українські борти, передає 24 Канал.

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Євлаш прокоментував заяви окупантів про нібито "знищення" літаків

Російське міноборони днями заявило, що окупанти буцімто "знищили" українські літаки на одному з аеродромів. Однак Ілля Євлаш закликає довіряти лише перевіреній інформації, не вестися й не підігравати ворожим пропагандистським "вкидам", адже окупанти використовують різні інструменти психологічного та інформаційного впливу.

Зараз в публічному просторі з'являються і відеоматеріали, і відеокоментарі про те, що Україна нібито втрачає свої літаки. Ми маємо розуміти, що ми не можемо повідомляти, коли ворог влучає, наприклад, чи то у макет, чи то у справжній літак. Тому що це – підігрування ворогу,

– заявив Євлаш.

У Повітряних силах також додали, що роблять усе можливе для того, щоб вберегти авіацію та наших людей. Євлаш пояснив, що серед таких заходів є маневрування, переміщення та інші способи введення в оману противника. Тому речник закликав українців зберігати свідомий розум і довіряти об'єктивній інформації, а не тій, яка поширюється російськими пропагандистами.

Як росіяни втрачають власну авіацію

Поки пропагандисти поширюють "вкиди" про буцімто знищення українських літаків, самі російські військові зазнають колосальних втрат не лише серед особового складу, а й техніки. Так, на Покровському напрямку 10 червня українські захисники збили штурмовик Су-25.

8 червня на російському аеродромі "Ахтубінськ" був успішно уражений найсучасніший російський винищувач Су-57. Спочатку в ГУР повідомляли про один уражений літак, однак після уточнення інформації стало відомо, що пошкоджено 2 борти.

До слова, росіяни й самі допомагають нищити власну авіацію. Так, у Північній Осетії 11 червня розбився російський винищувач Су-34. Екіпаж літака загинув внаслідок аварії.