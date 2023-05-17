Звучить як дурниця: авіаексперт спростував заяви росіян про ураження Patriot

У Росії хизувалися, що їхні ракети "Кинджал" нібито знищили ЗРК Patriot. Насправді ці заяви абсурдні, адже уразити ці комплекси неможливо, тим паче ракетами "Кинджал".

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Костянтин Криволап. За його словами, не потрібно звертати увагу на такі вкиди російської пропаганди.

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"Це звучить як дурниця. Я в цілому до цього ставлюсь, як до фейку. Якщо там і потрібно щось ремонтувати, то хіба щось пофарбувати чи побілити. Не треба звертати увагу на цей шум", – зауважив він.

Безглузді заяви росіян

Костянтин Криволап зазначив, що ЗРК Patriot складається із великої групи машин, техніки, розгалужень, від 4 до 8 пускових установок. Уразити цей ЗРК неможливо.

Навіть машина із запчастинами їздить за ними для обслуговування та запасу запчастин, які можуть бути необхідні. Комплекс не стоїть на одному місці. Знищити систему у такий спосіб неможливо. Можна хіба що уразити якийсь елемент системи,

– підкреслив він.

Як пояснив авіаексперт, російська ракета "Кинджал" летить майже вертикально. Якщо її збити над собою, то усі її уламки посиплються на голову.

"В основному модифікацію Patriot розробляли саме для збиття балістичних цілей. Якщо ти проєктуєш таку систему для балістичних цілей, то розумієш, що будеш у перших списках на ураження, над головою будуть летіти уламки збитої ракети. Проти цього не можна застосувати технічне рішення, яке створить безпеку?" – сказав Криволап.

Вкид Росії про знищення ЗРК Patriot