Росія заявила, що сама виходить з Ради Європи

15 березня 2022 , 18:18
Читать новость на русском

Країни-члени Ради Європи вже днями можуть виключити Росію з міжнародної організації. Водночас в РФ заявили, що прийняли рішення самостійного виходу з Ради Європи.

Про таке рішення повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров, про що йдеться у листі, який він передав генсеку РЄ, повідомляють російські ЗМІ.

До теми Вже на днях Росію можуть виключити з Ради Європи, – Кравчук

Російські чиновники наголошують, мовляв, РФ виходить із Ради Європи з власної волі, "це виважене та обдумане рішення".

За їх словами, рішення про вихід було прийнято в розпал чергової антиросійської дискусії. Окрім того, Росія не планує виплачувати у 2022 році щорічний внесок до Ради Європи. Начебто через "безпрецедентний політичний та санкційний тиск на РФ".

Там додають, що "вся відповідальність за розрив діалогу Москви з Радою Європи лежать на країнах НАТО".

До слова, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив на екстреній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Глава уряду закликав виключити Росію з Ради Європи за вторгнення в Україну.

Важливо: Ми почули, що нам не увійти до НАТО, – Зеленський:

 

 
Автор: Марія Бондар