Росія заявила, що сама виходить з Ради Європи

Країни-члени Ради Європи вже днями можуть виключити Росію з міжнародної організації. Водночас в РФ заявили, що прийняли рішення самостійного виходу з Ради Європи.

Про таке рішення повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров, про що йдеться у листі, який він передав генсеку РЄ, повідомляють російські ЗМІ.

До теми Вже на днях Росію можуть виключити з Ради Європи, – Кравчук

Російські чиновники наголошують, мовляв, РФ виходить із Ради Європи з власної волі, "це виважене та обдумане рішення".

За їх словами, рішення про вихід було прийнято в розпал чергової антиросійської дискусії. Окрім того, Росія не планує виплачувати у 2022 році щорічний внесок до Ради Європи. Начебто через "безпрецедентний політичний та санкційний тиск на РФ".

Там додають, що "вся відповідальність за розрив діалогу Москви з Радою Європи лежать на країнах НАТО".