В ISW помітили, що росіяни висвітлювали події в Авдіївці не так, як зазвичай: що це означає

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів ЗСУ з Авдіївки задля збереження життя українських захисників. Водночас окупанти заявляли про нібито "хаотичну втечу".

Однак російські пропагандисти не опублікували жодних доказів, які б це підтверджували. Саме на це і звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни у новому звіті.

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В ISW проаналізували заяви росіян про вихід ЗСУ з Авдіївки

Аналітики зауважили, що російські джерела у більшості характеризували український відхід як "неорганізований", "хаотичний", а також заявляли, що буцімто захопили великі групи полонених, які опинилися в оточенні. Однак аналітики ISW не знайшли жодних доказів, які б підтверджували ці гучні російські заяви.

Російські пропагандисти поширювали лише кілька відео з одиницями українських військових, які потрапили в полон. Аналітики наголосили, що пропагандисти тиражували ці відео, заявляючи про "великі групи полонених", однак це не відповідає дійсності. Окрім того, російські так звані "воєнкори" розповідали про "шалені втрати ЗСУ", а Шойгу говорив про буцімто "1500 загиблих" лише за останні 24 години.

В ISW наголосили, що зазвичай російські пропагандисти публікують значно більше кадрів з полоненими, адже це має для них високу інформаційну важливість, а опубліковані кілька однакових відео суперечать гучним заявам окупантів. Окрім того, аналітики зауважили, що кадрів, як нібито "тікають українські військові" у російському інформпросторі не публікували.

Відсутність кадрів, які б підтверджували російські заяви, є дуже незвичним явищем для російського інформаційного середовища. Так, окупанти публікують лише кадри з безпілотників, як діють російські військові, хоча для них характерніше було б публікувати відео зі значними українськими втратами, щоб продемонструвати масштаб своїх успіхів,

– заявили в Інституті вивчення війни.

До прикладу аналітики наводять факт того, як усі жахіття бойових дій публікували вагнерівці під час боїв за Соледар та Бахмут. У порівнянні з цим, аналітики Інституту вивчення війни прийшли до висновку – відсутність кадрів, які б підтверджували заяви росіян про "неорганізований вихід" та "великі втрати" українських військових, ставлять під сумнів, чи дійсно такі події відбувалися, як про це заявляли пропагандисти.

Аналітики ISW про вихід ЗСУ з Авдіївки