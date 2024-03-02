Цифра зросте у 2 – 3 рази, – військовий експерт оцінив ворожі втрати в Авдіївці

На Авдіївському напрямку втрати російської армії як і в техніці, так і в живій силі просто величезні. Будь-яке інше військо при такій кількості жертв зупинило б бойові дії, але не Кремль. Взяття міста для окупантів вважається серйозною "перемогою".

Хоча, як розповів 24 Каналу військовий експерт Юрій Федоров, Владімір Путін у зверненні до Федеральних зборів Росії особливо не згадував про Авдіївку, а говорив загально про "успіхи" російських військ. Мабуть, глава Кремля розуміє, що втрати дійсно були колосальними.

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Які втрати Росії під Авдіївкою

За однією з версій, при захопленні Авдіївки російська армія могла втратити 16 тисяч солдатів вбитими з жовтня минулого року по лютий. Про це повідомив російський "військкор" Андрєй Морозов на прізвисько "Мурз", який згодом, імовірно, наклав на себе руки через тиск з боку російських політиків.

За іншою – кількість загиблих росіян під Авдіївкою може бути набагато більшою, ніж втрати радянської армії під час війни в Афганістані у 1979 – 1989 роках. Відомо, що тоді СРСР втратив як мінімум 15 тисяч військових вбитими.

До цього ще потрібно додати поранених, скалічених тощо. І, можливо, цифра зросте у 2 – 3 рази. Серйозні втрати, але росіян це не зупиняє: ні командування, ні політичне керівництво, ні спільноту, – підкреслив військовий експерт.

Наскільки вистачить потужності росіян

Естонська військова розвідка опублікувала доповідь, в якій мовилося, що втрати у розмірі 50 тисяч за пів року – максимум, який може витримати Росія. Якщо жертви будуть більшими, тоді наступить "криза" з особовим складом й армія почне втрачати боєздатність.

Станом на 2 березня російська армія вже втратила 415 640 людей особового складу.

"Схоже, що росіяни, проводячи штурми, які призводять до величезних втрат, наближаються до цієї цифри. Не виключено, що Москва буде змушена або скоротити інтенсивність бойових дій та наступальних операцій, або проводити нову хвилю мобілізації", – зазначив Юрій Федоров.

Також на серйозні втрати в російській армії вказує те, що Владімір Путін під час звернення до Федеральних зборів Росії не зачепив питання демобілізації, чого вимагають родичі військових, які вже 2 роки воюють на так званій "СВО".

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