Новий рівень: в окупованій Горлівці повістки роздають вже і жінкам

Російські окупанти зазнають щодня колосальних втрат. Загарбники не знають, як поповнити запаси свого "гарматного м'яса"

Новину повідомили у Страткомі ЗСУ. Російські окупанти продовжують винищувати жителів тимчасово окупованих територій.

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В окупованій Горлівці почали роздавати повістки вже жінкам. Оскільки значну частину чоловіків уже кинули на фронт, повістки тепер почали видавати і жінкам,

– мовиться у повідомленні.

Жінці присвоїли звання рядового й доручили прибувати 19 грудня за повісткою до палацу культури "Кочегарка". За неявку погрожують відповідальністю.



Жительці Горлівці принесли повістку / Статком ЗСУ

Окупанти зазнають колосальних втрат

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. Станом на 20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 99 230 окупантів. Також знищили: