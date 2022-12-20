Новий рівень: в окупованій Горлівці повістки роздають вже і жінкам
Джерело:Стратком ЗСУ
Російські окупанти зазнають щодня колосальних втрат. Загарбники не знають, як поповнити запаси свого "гарматного м'яса"
Новину повідомили у Страткомі ЗСУ. Російські окупанти продовжують винищувати жителів тимчасово окупованих територій.
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В окупованій Горлівці почали роздавати повістки вже жінкам. Оскільки значну частину чоловіків уже кинули на фронт, повістки тепер почали видавати і жінкам,
– мовиться у повідомленні.
Жінці присвоїли звання рядового й доручили прибувати 19 грудня за повісткою до палацу культури "Кочегарка". За неявку погрожують відповідальністю.
Жительці Горлівці принесли повістку / Статком ЗСУ
Окупанти зазнають колосальних втрат
Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні. Станом на 20 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 99 230 окупантів. Також знищили:
- бойових броньованих машин – 5 974 одиниці;
- артилерійських систем – 1 960 одиниць;
- РСЗВ – 410 одиниць;
- засобів ППО – 212 одиниць;
- літаків – 281 одиниця;
- гелікоптерів – 266 одиниць;
- безпілотників – 1 680 одиниць;
- крилатих ракет – 623 одиниці;
- кораблів та катерів – 16 одиниць;
- автотехніки та цистерн з ПММ – 4 599 одиниць;
- спеціальної техніки – 177 одиниць.