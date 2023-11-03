Треба готуватися до підвищення ударів, – Братчук розповів про нічну атаку Одещини

Росія поступово нарощує кількість ударних дронів у своїх нічних атаках на Україну. Цієї ночі, на щастя, на Одещині ніхто не постраждав.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ніч на 3 листопада в Одесі минула відносно спокійно, однак у майбутньому загрози від обстрілів наростатимуть.

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Що відомо про обстріли Одещини

Ще ввечері ворог намагався атакувати Одесу ракетами "Онікс" з території окупованого Криму, однак вони втратили бойову спроможність і не долетіли до міста.

"Що ж до обстрілів вночі, то силам протиповітряної оборони вдалося знищити 2 "Шахеди", На жаль, попри це сталось влучання в інфраструктурний об'єкт, однак постраждалих немає, а руйнування для підприємства не є критичними", – зазначив речник.

Водночас попри відносно позитивний результат роботи ППО для Одещини, не можливо не помітити, що агресор почав нарощувати інтенсивність обстрілів. З огляду на це Братчук припустив, що треба готуватися до підвищення інтенсивності ударів, тому що ворог атакує Одесу не лише вночі, а й серед білого дня.

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