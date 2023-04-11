Збільшення російських ІПСО мають одну хорошу ознаку

Російські ІПСО зараз генеруються з максимальною швидкістю. Тільки й встигай відзначати кожну з них. І це, я вам чесно скажу, чудовий показник. Але чому так – про це трохи пізніше, а зараз – про чергову ІПСО, виконавцем якої став підполковник армії США.

Росія націлилася на контрнаступ ЗСУ

Але заздалегідь хочу зазначити, що не слід зважати на те, що ретранслятором став якийсь колишній підполковник армії США. У росіян у США досить багато псевдоекспертної агентури, особливо в лавах трампістів. Наприклад, шизофренік полковник Макгрегор чи Тулсі Габбард.

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Нинішній віщун – це Деніел Девіс, який застерігає ЗСУ від контрнаступу, заявляючи, що будь-які активні дії українців настільки їх виснажать, незалежно від успішності чи неуспішності цих дій, що вони більше не зможуть чинити опір російським військам.

Цей "підполковник" нещодавно передрікав перехід війни в Україні в ядерний формат. Набагато раніше, у липні 2022 року, він заявляв, що ЗСУ втрачають щодня більше тисячі солдатів і скоро воювати просто буде нікому. Водночас 30 серпня 2022 року він стверджував, що ніякого контрнаступу ЗСУ не буде.

Загалом, ви зрозуміли який "мудрий експерт" нам трапився. Але головне – це не безсоромний рівень його інтелекту, а те, що черговий "вкид" від "шановного аналітика" вже розносять російські ЗМІ. Крім того, його намагаються інтегрувати в українське інфополе через сірий сегмент.

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– зневірити українців та наших партнерів у необхідності проводити контрнаступ та каталізувати тему переговорів. Своєю чергою, якщо контрнаступ відбудеться, російська пропаганда ще довго може маніпулювати його результатами.

Наприклад, якщо в ході контрнаступу буде звільнено область або дві, а можливо і більше територій, посилаючись на Деніела Девіса російські пропагандисти будуть ще кілька місяців говорити: "Ну і що з того, що ми втекли, зате ЗСУ зараз такі ослаблені, що взагалі воювати не зможуть".

Хороша ознака посилення ворожих ІПСО

Загалом зберігаємо критичне мислення і готуємося до чергової хвилі маніпуляцій. Але чому це все-таки хороша ознака? Все просто.

NYT, Times, Макгрегор і Деніелс – Росія смикає всі ниточки і всі контакти, які тільки може задіяти для своїх ІПСО. Панічних ІПСО.

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Росіяни панікують, розуміючи, що не лише не зможуть зупинити український контрнаступ, а й передбачити, звідки він здійснюватиметься, якими силами, на яких напрямках, якою послідовністю та яким сценарієм. Тому вони почали робити єдине можливе – генерувати фейки.

Чим більше фейків, поразницьких, дискредитуючих, маніпулюючих свідомістю та сприйняттям, тим, як вони вважають, буде краще. Бо нічого кращого придумати не можуть. Це не може не тішити. Командування росіян у паніці та збентеженні.