Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: українців попередили про загрозу

Сили оборони Півдня розповіли про ситуацію у Чорному морі. Українців закликали уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

У неділю, 21 січня, стало відомо про збільшення кількості російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Сили оборони Півдня порадили українцям оперативно реагувати на тривоги.

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Який зараз рівень загрози

У Чорному морі на цей час перебувають 2 кораблі противника, які здатні запускати крилаті ракети.

До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено,

– мовиться у повідомленні.

Загальний залп цих кораблів становить до 16 "Калібрів".

Напередодні в ОК "Південь" повідомляли, що Росія провела ротацію своїх ракетоносіїв у Чорному морі. Окупанти у суботу, 20 січня, вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен". Цей корабель здатний запускати до 8 "Калібрів".

Яка ситуація у Чорному морі