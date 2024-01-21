Росія збільшила кількість носіїв "Калібрів" у Чорному морі: українців попередили про загрозу
Джерело:Сили оборони Півдня
Сили оборони Півдня розповіли про ситуацію у Чорному морі. Українців закликали уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.
У неділю, 21 січня, стало відомо про збільшення кількості російських ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Сили оборони Півдня порадили українцям оперативно реагувати на тривоги.
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Який зараз рівень загрози
У Чорному морі на цей час перебувають 2 кораблі противника, які здатні запускати крилаті ракети.
До фрегата знов додався малий ракетний корабель. Загальний рівень ракетної загрози підвищено,
– мовиться у повідомленні.
Загальний залп цих кораблів становить до 16 "Калібрів".
Напередодні в ОК "Південь" повідомляли, що Росія провела ротацію своїх ракетоносіїв у Чорному морі. Окупанти у суботу, 20 січня, вивели на бойове чергування фрегат "Адмірал Ессен". Цей корабель здатний запускати до 8 "Калібрів".
Яка ситуація у Чорному морі
- Нещодавно у Чорному морі вщух шторм. Росія виводила на бойове чергування фрегат "Адмірал Макаров" та корабель проєкту "Буян-М".
- Не так давно начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом зауважила, що Росія дуже економить ракети морського базування. Вона наголосила, що це не означає відмови окупантів від використання "Калібрів".